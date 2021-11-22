القاهرة - خديجة حمودة



تستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2021) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 42 دولة في الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.



ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، ويضم 21 جناحا دوليا في هذه الدورة.



ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.