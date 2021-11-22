الأسر الكويتية تنفق 2136 ديناراً على الاتصالات سنوياً.. و814 ديناراً للأسرة الوافدة

معدل انتشار الاتصالات المتنقلة بالكويت يتجاوز 100%.. بوجود 5.6 ملايين مشترك

سرعة غالبية الاتصالات بالبلاد تبلغ نسبتها 53%.. ما يعادل أكثر من 10 ميغا بايت

نمو مذهل باستخدام التلفزيونات الذكية.. قفز من 3.4% في 2015 إلى 74% في 2020

أحمد مغربي



كشفت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، عن أنه يوجد 5.6 ملايين اشتراك ضمن الاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض في الكويت بمعدل انتشار يتجاوز 100% بمعدل 1.3 اشتراك لكل فرد من السكان، وتحسنت جودة الاتصالات الثابتة ذات النطاق العريض بصورة كبيرة في عام 2020، وتستحوذ الاتصالات عبر الألياف الضوئية على حصة 45% حاليا، مقابل 31% في عام 2019، وتبلغ سرعة غالبية الاتصالات بنسبة 53% أي نحو 10 ميغا بايت أو تتجاوزها.



وقالت هيئة الاتصالات في تقرير أصدرته حول الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، وحصلت عليه «الأنباء»، ان استخدام الإنترنت في البلاد شهد زيادة بنسبة 12% خلال 2020 مقارنة بعام 2019، حيث جاء معظم نسبة استخدام البيانات من شبكات الاتصال المتنقل ذي النطاق العريض نتيجة لتفضيل الاتصالات اللاسلكية، مبينة أن التكلفة الشهرية لسلة اشتراكات النطاق العريض تتراوح ابتداء من 5 إلى 6 دنانير شهريا في الكويت (ما يعادل 16 إلى 20 دولارا)، وهي من بين الأقل سعرا في العالم.



التكلفة الشهرية



وذكرت الهيئة ان التكلفة الشهرية للخطة الأساسية تقدم قدرا معقولا من المكالمات والبيانات، ويختلف ذلك تبعا لنوع الاتصال، ويبلغ 5 غيغا بايت على الأقل للاتصال الثابت ذي النطاق العريض، في حين يتراوح من 500 ميغابت إلى 1.5 غيغا بايت في الاتصال المتنقل ذي النطاق العريض.



وقالت ان أسعار خدمات الاتصالات في الكويت من بين الأرخص سعرا على مستوى العالم، وينطبق ذلك على مختلف فئات الخدمات، بما في ذلك الاتصالان المتنقل والثابت ذي النطاق العريض وخدمات البيانات والصوت المدمجة للهواتف المحمولة، ومن أجل إجراء مقارنة منصفة بين الدول فإن الأسعار تمثل كنسبة من متوسط دخل الفرد في الدولة أو المنطقة، وتأتي أسعار الاتصال الثابت ذي النطاق العريض في المرتبة الثانية من حيث رخص الأسعار في العالم طبقا للبيانات من الاتحاد الدولي للاتصالات. وكشفت «هيئة الاتصالات» أن جميع سكان الكويت يتمتعون بإمكانية الوصول إلى شبكة الجيل الرابع للهواتف المتنقلة، وتعد الكويت كذلك من رواد تقنية الجيل الخامس، حيث إن نسبة 97% منها مغطاة بشبكة الجيل الخامس.



انتشار الأجهزة الذكية



وحول انتشار الأجهزة واستخدامها، ذكرت «هيئة الاتصالات» ان جميع الأشخاص تقريبا في الكويت يستخدمون الهاتف المحمول والإنترنت بصورة يومية، في حين تمتلك نسبة 88% من المنازل أجهزة حاسوبية، مثل: أجهزة الحاسوب الشخصية والمحمولة والأجهزة اللوحية، وشهدت أجهزة التلفزيون الذكية نموا مذهلا في معدلات الاعتماد خلال الـ 5 سنوات الماضية، حيث ارتفع معدل الانتشار في القطاع المنزلي الكويتي من 3.4% في عام 2015 إلى 74% في عام 2020.



من جهة ثانية، ذكرت «هيئة الاتصالات» ان الأسر في الكويت تنفق متوسط 5.1% من دخلها السنوي على الاتصالات وتقنية المعلومات، بما في ذلك خدمات الاتصالات والأجهزة والتطبيقات والألعاب، وكان متوسط إنفاق الأسرة على الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت مستقرا عند 1619 دينارا في عام 2020، حيث أنفق الجزء الأكبر 67% من هذا المبلغ على فواتير الاتصالات مقابل الحصول على خدمات الصوت والبيانات المتنقلة والثابتة، وشكلت مشتريات الأجهزة كالهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب الشخصية والمحمولة نسبة 25% من الإنفاق على الاتصالات وتقنية المعلومات.



إنفاق الأسر على الاتصالات



يختلف إنفاق الأسر على الاتصالات وتقنية المعلومات اختلافا كبيرا حسب الجنسية، إذ كشفت الدراسة عن أن الأسر الكويتية أنفقت في المتوسط 2136 دينارا على الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2020، مقارنة بمبلغ 814 دينارا فقط للأسر غير الكويتية. وذكرت ان العصر الرقمي يتطور بسرعة، حيث نرى الأفراد والمؤسسات يستخدمون التقنيات الرقمية في المنازل وأماكن العمل بمعدل لم يسبق له مثيل، وفي عام 2020، ضاعفت جائحة فيروس كورونا المستجد سرعة تبني الأساليب الرقمية للعيش والعمل والمعاملات لتصل إلى مستويات عالية جديدة، أما في وقتنا الحاضر، فإن التنمية المستقبلية للعديد من الدول مبنية على تقدم التقنيات الرقمية وتطور الاقتصاد الرقمي، وللحصول على رؤى حول التوجهات الرقمية وإعداد الكويت لحقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، أجرت الهيئة العامة الاتصالات وتقنية المعلومات بحثا مستفيضا يشمل العديد من المجالات، كالبنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات والمنظومة ذات الصلة، فضلا عن استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات من الأسر والأفراد والشركات والقطاع العام.

63 % من السكان يشترون عبر الإنترنت

ذكرت «هيئة الاتصالات» ان وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر الأكثر شعبية في الكويت، إلا أن استخدام الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية زاد إلى حد كبير في عام 2020 نتيجة للإغلاق التام جراء جائحة كورونا، ويشتري معظم الأفراد في الكويت بنسبة 63% عبر الإنترنت، مما يشير إلى أسلوب حياة جديد يعتمد بصورة كبيرة على الخدمات الرقمية، حيث وجد تحول المشترون من الملابس ومنتجات العناية الشخصية في عام 2019 إلى المستلزمات والمنتجات المنزلية اليومية في عام 2020.

شبكات الجيل الخامس تغطي 97% من السكان

كشفت هيئة الاتصالات ان 99% من أبراج الاتصالات المتنقلة في الكويت والبالغ عددها 7704 مجهزة بتقنية الجيل الرابع. وقالت انه تم إطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا في منتصف عام 2019، وأصبحت أحد معتمدي التقنية في مرحلة مبكرة على مستوى العالم، وشهدت الشبكة نموا سريعا وتغطي نسبة 97% من السكان، وثلثي أبراج الجوال حاليا، ويقدم جميع مشغلي الاتصالات المتنقلة الثلاثة خدمات الجيل الخامس في الكويت حاليا.