أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، حيث سيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لـ 10 رابحين أسبوعيا بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وقال البنك في بيان صحافي، إنه تم تتويج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وفيما يلي العملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي الأربعون: محيميد محمد فايز العتيبي، منال حمدان حمود الهدية، عباس سيد محمود خلف الموله، عبدالله سالم فرحان العجمي، وليد عبدالله نوري الشمري، مريم محمد ظافر القحطاني، سعد قبلان مشعل الرشيدي، حمدان ناصر طاحوس الهاجري، هناء راشد فلاح العازمي، بدرية دالي فراج الماجدي.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه، بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.



وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر،



لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص، هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.