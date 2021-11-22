بيروت - يوسف دياب



انتخب محامو لبنان المنتسبون الى جدول نقابة المحامين في بيروت أمس، نقيبا جديدا لهم، حيث فاز المحامي المستقل ناضر كسبار بالمنصب حاصد 1530 صوتا، فيما نال الخاسر الأول المحامي عبدو لحود المدعوم من حزب القوات اللبنانية 1035 صوتا، أما الخاسر الثاني وجيه مسعد فنال 187 صوتا، وذلك بعد انسحاب المرشح المدعوم من الكتائب إسكندر نجار من السباق لمركز النقيب. وحظي النقيب الجديد بدعم واسع من محامي بعض الأحزاب مثل تيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب «الكتائب» بعد انسحاب مرشح الأخير نجار، كما نجح كسبار في استثمار علاقاته الشخصية وصداقاته مع شريحة واسعة زملاء له في المهنة.



وفور إعلان النتيجة، عبر النقيب الجديد عن إيمانه بالديموقراطية وبوحدة النقابة، وشدد على أن اهتمامه سينصب بالدرجة الأولى على حماية المحامي وصون حقه في الطبابة والاستشفاء وتحصيل أتعابه، إضافة الى تكريس دور النقابة في المعادلة الوطنية والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان. وقال النقيب الجديد في تصريح له بعد فوزه: كنت أعلم جيدا أنكم لن تخذلوني وبابي سيبقى مفتوحا لكم جميعا وسأهتم بحصانة المحامي وأموال المحامي وكرامته خط أحمر، ولن نهمل الشؤون الوطنية بكل شجاعة وحكمة وشفافية. وأضاف كسبار «عملت وتعبت كثيرا، واليوم أثبتم أنكم أوفياء، وسيبقى بابا قلبي ومكتبي مفتوحين أمامكم جميعا وسنتعاون معا على مدار يومي، المسيرة ستكمل، وسأهتم بالمحامي أولا، وبصحة المحامي وأتعابه ومعيشته وأمواله والمودعين وحصانة المحامي، ولن نفرط بها، كرامته وحصانته خط أحمر، ولن نهمل الشؤون الوطنية، وسنتابعها بكل جدية وشفافية وشجاعة وحكمة». وشدد على أن «الوقت للعمل، وسنتعاون مع جميع من يحبون التعاون، واليوم كان عرسا للديموقراطية، ولن نتدخل بالسياسة ونطلب منها ألا تتدخل في شؤوننا، ولن نترك أي مظلوم وسيبقى حق الدفاع مقدسا».



وتميزت انتخابات نقابة المحامين هذه المرة بتراجع التأثير الحزبي الى حد كبير، فيما منيت مجموعات الحراك الشعبي وما يعرف بـ«محامي الثورة» بانتكاسة كبيرة، إذ انهم لم يفلحوا في إيصال أي من مرشحين الى مركز العضوية، ما حرمهم من الدخول الى سباق انتخاب النقيب.



وسبق اعلان النتائج عملية انتخاب تسعة أعضاء للنقابة، وسط مشاركة كثيفة للمحامين، وفاز كل من المرشحين: عماد مارتينوس 1391 صوتا، ناضر كسبار 1382 صوتا، الياس بازرلي 1839، عبدو لحود 1539 صوتا، إسكندر نجار 1486 صوتا، فادي مصري 1341 صوتا، مروان جبر 1274صوتا، وجيه مسعد 1231 صوتا، ومايا الزهراني 1156 صوتا، أما المرشح فادي بركات فحل عضوا رديفا بـ1010 أصوات.