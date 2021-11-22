بيروت - خلدون قواص



قال الرئيس سعد الحريري: «‏بأي كلام نتوجه الى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود ان يتحقق لكان ‎ لبنان اليوم جنة الله على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم. وأضاف: كاد لبنان في بعض المراحل ان يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديموقراطية، ‏لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به الى جهنم وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديموقراطي لعقول متوحشة متخصصة بإنتاج الدول الفاشلة.



وتابع: محزن جدا جدا ان يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والأمني والطائفي وأن تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء.



وختم: محزن جدا جدا ان يشعر المواطن اللبناني بعد 78 عاما على الاستقلال انه يحتاج الى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب او طائفة او منصة لحراس الحروب الأهلية العربية. ‏ورغم هذا الواقع المرير، لا مجال سوى ان نردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر».