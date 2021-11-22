بيروت - خلدون قواص
قال الرئيس سعد الحريري: «بأي كلام نتوجه الى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود ان يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم. وأضاف: كاد لبنان في بعض المراحل ان يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديموقراطية، لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به الى جهنم وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديموقراطي لعقول متوحشة متخصصة بإنتاج الدول الفاشلة.
وتابع: محزن جدا جدا ان يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والأمني والطائفي وأن تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء.
وختم: محزن جدا جدا ان يشعر المواطن اللبناني بعد 78 عاما على الاستقلال انه يحتاج الى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب او طائفة او منصة لحراس الحروب الأهلية العربية. ورغم هذا الواقع المرير، لا مجال سوى ان نردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر».