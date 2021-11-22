بيروت - أحمد عزالدين



قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن لبنان في اللحظة الأخطر على وجوده، داعيا إلى تحصين القضاء واستقلاله لتحصين استقلال لبنان، والتزام قواعد الدستور، مراهنا على المغتربين ليكونوا نواة الدولة المدنية.



ووجه بري رسالة للبنانيين لمناسبة ذكرى الاستقلال وانتهاء المهلة لتسجيل اللبنانيين المغتربين للمشاركة في الانتخابات النيابية، قال فيها: ثمانية وسبعون عاما على استقلال لبنان الذي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نحيي الاستقلال ليس كذكرى او ذاكرة ليوم من التاريخ، إنما لنستعيد الاستقلال كتاريخ بدأ منذ ذلك اليوم كمحطة لتحمل المسؤولية الوطنية صنعت استقلالا وتحريرا من الانتداب، واستكملت في محطات استقلالية عديدة مواجهة ومقاومة للعدوانية والاحتلال الإسرائيليين، وتكريسا لوحدة لبنان وعروبته كوطن نهائي لجميع أبنائه.



وأضاف: معنيون جميعا في هذه اللحظة التي هي الأخطر وجوديا على لبنان واللبنانيين، أن نحصن لبنان واستقلاله بتحصين القضاء وتحقيق استقلاليته كسلطة تلتزم قواعد الدستور والقانون، بعيدا عن التسييس والاستنسابية والكيدية والتطييف والتمذهب!



معنيون بتحرير الاقتصاد من التبعية والارتهان لسطوة الاحتكار والمحتكرين. معنيون بتحرير لقمة عيش المواطنين ودوائهم من تجار الأسواق السوداء. معنيون بتحرير ودائع الناس وجنى أعمارهم من المصارف بتشريعات وإقرار القوانين التي تحفظ هذا الحق وإعادته لأصحابه كاملا.



وختم الرئيس بري: عشية يوم الاستقلال.. للبنانيين المقيمين القابضين على جمر الانتماء للوطن والأرض والثوابت وما بدلوا تبديلا.. للبنانيين المغتربين الذين جعلوا مساحة وطنهم بحجم الكون، فكانوا ومازالوا شمسه الدائمة الإشراق والأنجم التي لا تعرف الأفول وأعلامه لا الأرقام، لهم في هذه اللحظة التي أكدوا فيها على عمق انتمائهم للبنان وحقهم في الشراكة في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع من خلال المشاركة في استحقاق الانتخابات النيابية تسجيلا واقتراعا، تحية لكم وانتم سوف تشاركون في الانتخابات النيابية متحررين من التطييف الذي ابتلينا به داخليا، أنتم الرهان بأن تكونوا نواة الدولة المدنية التي يطمح إليها اللبنانيون، والتي لا خلاص له إلا فيها.