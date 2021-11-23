اعتقلت الشرطة الأميركية، شخصا على خلفية حادث الدهس، الذي استهدف موكبا احتفاليا بعيد الميلاد في وسط مدينة (واكيشا) بولاية (ويسكونسن) الأميركية، فيما تحاول السلطات الكشف عن ملابسات الحادث. وأتى هذا الحادث بعد أسبوع شهد توترا في الولاية مع تبرئة الشاب الأميركي كايل ريتنهاوس من تهمة قتل رجلين العام الماضي خلال أعمال شغب وتظاهرات احتجاج على عنف الشرطة في كينوشا على بعد نحو 80 كيلومترا من واكيشا.



وذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية، امس أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين حالة بعضهم حرجة.



وقررت الشرطة الأميركية إغلاق الطرق المحيطة بمنطقة الحادث لمدة 24 ساعة على الأقل، إضافة إلى تعليق الدراسة بالمدارس العامة في المنطقة. وقالت شرطة واكيشا حيث وقع الحادث في بيان على صفحتها عبر فيسبوك «نؤكد مقتل خمسة أشخاص وإصابة أربعين بجروح»، مشيرة إلى توقيف شخص على ذمة التحقيق. وبحسب شهود ولقطات مصورة اقتحمت السيارة العرض من خلف فرقة عزف تابعة لإحدى المدارس. وقال قائد الشرطة دان تومسون في مؤتمر صحافي «كان هناك عرض لعيد الميلاد في واكيشا عندما اجتاحت سيارة رباعية الدفع حمراء الحواجز (...) متجهة إلى الشارع الرئيسي». وأضاف «السيارة صدمت أكثر من 20 شخصا، بينهم أطفال. وسقط جرحى نتيجة هذه الحادثة».



وأوضح «عثرت شرطة واكيشا على سيارة مشبوهة. والتحقيق جار». وأوضحت الناطقة باسم الكنيسة الكاثوليكية في ميلكووكي ساندرا بيترسون «بين الجرحى أحد كهنة كنيستنا فضلا عن الكثير من أبناء الرعية وتلاميذ من مدرسة واكيشا الكاثوليكية».