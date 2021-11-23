أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم.



وقالت المباحث والأدلة الجنائية البحرينية في بيان مقتضب أوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) امس انه في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني تم القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات «إرهابية» تستهدف الأمن والسلم.



وأكدت انه تم «ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران».