أجرى أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق مباحثات رسمية في الدوحة امس، تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحة والنقل. وكان أمير قطر في مقدمة مستقبلي سلطان عُمان لدى وصوله والوفد المرافق مطار الدوحة الدولي في زيارة دولة للبلاد تستغرق يومين.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) ان أمير قطر وسلطان عُمان عقدا جلسة مباحثات ركزت على تبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.



وأضافت ان الشيخ تميم أعرب عن تطلعه الى ان تسهم زيارة السلطان هيثم بن طارق والوفد المرافق له في تعميق روابط الأخوة بين البلدين بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين.



وأوضحت الوكالة ان سلطان عُمان أعرب من جانبه عن شكره لأمير قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعا إلى تعزيز الأواصر الأخوية وعلاقات التعاون بما يحقق التطلعات المشتركة ويصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



وأشارت الى عقد الجانبين لقاء ثنائيا جرى فيه تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات الحالية.



وذكرت قالت وكالة أنباء عمان الرسمية «أونا» إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق شهدا توقيع 6 اتفاقات تعاون في المجالات العسكرية والمالية والسياحة والموانئ.



وقالت «قنا» إن ذلك شمل توقيع اتفاقية حول التعاون العسكري تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال والعمل.



كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية وكذلك اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار بين جهاز قطر للاستثمار وجهاز عُمان للاستثمار، بالإضافة الى اتفاقية تعاون في مجال السياحة والفنادق واتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ.



وقد أقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الشقيقة مأدبة غداء رسمية بالديوان الأميري القطري على شرف سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق.



وتبادل سلطان عُمان وأمير قطر الأوسمة «تجسيدا لعرى الأخوة التي تجمع بين الشعبين، وتقديرا لمشاعر المودة والتقدير»، وفق ما أفادت «قنا».



وأشارت إلى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أهدى السلطان هيثم بن طارق، سيف المؤسس، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، الذي يعتبر أرفع الأوسمة القطرية التي تهدى للملوك وأمراء ورؤساء الدول.



من جانبه، منح سلطان عُمان أمير قطر وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى والذي يعد أحد أرفع الأوسمة العمانية ويمنح لملوك ورؤساء الدول الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميزة مع السلطنة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء عُمان الرسمية «أونا». وقد حضر تبادل الأوسمة الوفدان الرسميان من الجانب العُماني والقطري وعدد من كبار المسؤولين في قطر.