شاركت جمعية الهلال الأحمر في الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يقام تحت شعار «مستقبل أفضل لكل طفل» بتوزيعها هدايا متنوعة لـ 150 طفلا من أبناء الأسر المحتاجة. وقالت مديرة إدارة المساعدات المحلية في الجمعية مريم العدساني لـ «كونا» أمس إن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام يذكر بأهمية حقوق الطفل ويشجع على احترام مكانته ومساعدته على إيجاد الحلول لمشاكله، مبينة ان توزيع الهدايا لأطفال الأسر المحتاجة والمسجلين في كشوفات الجمعية جاء تزامنا مع هذا اليوم ولإلقاء الضوء على أهمية بناء مستقبل أكثر إشراقا لأطفال العالم.



وأشادت العدساني بالجهود التي تبذلها الكويت لتوفير بيئة مواتية اجتماعيا وتعليميا وأسريا وصحيا للأطفال ورعايتها لقضايا الأطفال كونهم ركيزة التنمية، مؤكدة أنه لا بد من توفير الأمن النفسي والجسدي والاجتماعي والتربوي لصقل طاقاتهم وحمايتهم ومراعاة مصالحهم.



وأكدت ان الجمعية تسعى دائما إلى منح الأطفال الأولوية في العناية والدعم في سبيل إدخال الفرحة إلى نفوسهم ورسم البسمة على محياهم وأسرهم.