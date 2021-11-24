فاز المصور الكويتي محمد مراد بالمركز الأول بفئة وجوه الحيوانات في مسابقة «نيتشر إن فوكس- 2021» العالمية في الهند، وذلك عن صورته «ثعلب العرب».



وقال مراد في تصريح لـ «كونا» مساء أمس الأول إن صورة «ثعلب العرب» التي التقطها في الكويت هي للثعلب العربي الأحمر الذي يعرف في منطقة الخليج العربي بـ «الحصني» وفي الخلفية تظهر الأضواء المحيطة.



من جانبها، ذكرت إدارة مسابقة «نيتشر إن فوكس» في بيان لها أن مراد الذي حصدت صورته المركز الأول في المسابقة أمضى أكثر من شهرين في مراقبة «الحصني» وتوثيق سلوكه، لافتة إلى ان مراد كسب ود هذا الحيوان «الثعلب العربي الأحمر» وبات يألف المصور الكويتي بعد أن كان يفزع منه في البداية.



وفي يونيو الماضي حصدت «ثعلب العرب» المركز الثاني في مسابقة «مصور الطبيعة» في بريطانيا من بين 8 آلاف صورة مشاركة.



وحظيت هذه الصورة باهتمام كبير في الكويت والخليج والعالم وباتت مصدر إلهام للمصورين في الكويت وخارجها. وفي تصريح سابق لـ «كونا» أشار مراد إلى أن تصوير الحياة البرية يعتمد عموما على قنص لقطة معبرة للحيوان أو الطائر مع إضاءة مناسبة في الخلفية وذلك في أقل من ثانية لإخراج صورة تضفي مشاعر على المصور والمشاهد.