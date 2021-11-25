قال مدير زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري ان اللجنة تستعد لإطلاق مشروع (استقبال الملابس الجديدة المستعملة) من أهل الخير يوميا، من أجل بتوزيعها على الفقراء والمحتاجين، وذلك بعد دراسة حالتهم، وعمل زيارات ميدانية لهم. وأوضح الكندري يعد مشروع استقبال الملابس (الجديدة والمستعملة) من أبواب الخير لرفع المعاناة عن الأسر الفقيرة، حيث إن التصدق بالملابس يعتبر كغيره من الصدقات التي يؤجر عليها المسلم، فقد جاء في الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من كسا مسلما ثوبا لم يزل في ستر الله ما دام عليه..»، حيث نقوم باستقبال الملابس على مدار العام، ويتم عملية فرزها وتوزيع الجيد منها على الأسر الفقيرة والمتعففة. ولفت إلى أنه يمكن التبرع بالملابس الجديدة والمستعملة عبر الاتصال بأرقام الهواتف التالية: 22677880 - 99388878- أو بإحضارها لمقر زكاة العثمان بحولي.