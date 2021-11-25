محمد راتب



أعلن رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية عبدالله الشمري ان قيمة زكاة الجمعية لـ 3 أعوام من 2018 حتى 2020 قد بلغت 611.132 ديناراً، حيث تم تسليم زكاة 2018 لبيت الزكاة بقيمة 179.874 دينارا، وجار تسليم الزكاة عن عام 2019 بقيمة 207.817 دينارا، وعام 2020 بقيمة 223.441 دينارا خلال الفترة القادمة بعد استكمال الإجراءات القانونية. وأشار خلال تسليمه زكاة الجمعية بحضور رئيس لجنة المشتريات محمد مزعل العنزي ومدير إدارة تنمية الموارد في بيت الزكاة نايف الجيماز، ورئيس قسم خدمات الشركات عماد الزايد، ومحاسب القسم ناصر الملا إلى أنه تم التنسيق مع بيت الزكاة في توجيه أموال الزكاة للغارمين والأسر المتعففة والفئات المستحقة لأوجه الصرف من أهالي المنطقة كأولوية.



من جهته، أعرب الجيماز عن بالغ شكره وتقديره لمجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية على دعمهم المستمر لبيت الزكاة.