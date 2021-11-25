البنكان المركزيان يوقعان مذكرة تعاون.. وتشاووش أوغلو يزور أبوظبي الشهر المقبل

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.



وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس أردوغان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم. وقالت وكالة الأنباء التركية (الأناضول)، إن البنكين التركي والإماراتي وقعا مذكرة تعاون ثنائية.



وخلال مراسم توقيع اتفاقيات التعاون بين البلدين في المجمع الرئاسي بأنقرة، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن البلدين عقدا اجتماعا مثمرا للغاية، مضيفا أنه سيجري زيارة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في ديسمبر المقبل.



وقد استعرض ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي خلال مباحثاتهما فرص تعزيز آفاق التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات التي تدفع عملية التنمية والتقدم في البلدين.



كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار والتي تشكل القاعدة الأساسية لانطلاق التنمية والبناء والمضي نحو المستقبل المزدهر الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.



وتأتي الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الى أنقرة بدعوة من الرئيس أردوغان، وذلك بعد محادثة هاتفية جرت بين ولي عهد ابوظبي والرئيس التركي في أغسطس الماضي، والتي سبقها في الشهر ذاته اجتماع بين أردوغان ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد.



وكان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله الى المجمع الرئاسي الرئيس أردوغان، حيث استعرضا حرس الشرف وتم إطلاق 21 طلقة مدفعية واصطف ثلة من حرس الشرف تحية وترحيبا بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وعزف النشيدان التركي والإماراتي.



ورحب الرئيس أردوغان بزيارة الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا ضيفا كريما على بلاده، معربا عن ثقته بأن زيارة سموه تمهد لمرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العلاقات والتعاون الذي يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما والمنطقة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام).



من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بزيارة تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنياته لبلده وشعبه الصديق دوام الاستقرار والازدهار.



وقدم الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي وفدي البلدين لبعضهما البعض، قبل عقدهما لقاء ثنائيا مغلقا، بحسب ما اوردت وكالة أنباء «الأناضول» التركية.



في السياق نفسه، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات د.سلطان بن أحمد الجابر، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا تكتسب أهمية كبيرة من جميع النواحي، فهي تأتي في وقت يعمل فيه البلدان معا على وضع رؤية لمستقبل سلمي ومستقر ومزدهر للمنطقة استنادا إلى الانفتاح والتسامح والفوائد المتبادلة والمصالح المشتركة ومد جسور التواصل والتعاون.



وقال الجابر في تصريحات لقناة «تي آر تي» التركية حول الزيارة امس ان الهدف الأساسي لهذه الزيارة هو المساعدة في خلق قيمة اقتصادية عبر تعزيز التجارة والشراكات بمجال الأعمال وضمان تنفيذ استثمارات مستدامة ناجحة.



وأكد ثقته بأن هذه الزيارة ستدشن حقبة جديدة للارتقاء بهذه الروابط إلى مستويات جديدة، وقال «لدينا أساس مشترك قوي جدا، ويمكننا، بل ينبغي لنا، أن نبني عليه».