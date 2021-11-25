أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إن المملكة العربية السعودية تدعو الى تضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك، مؤكدا السعي لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان والحضارات وترسيخ القيم الإنسانية.



وقال خادم الحرمين، في كلمته خلال افتتاح اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» في جدة أمس والتي ألقاها نيابة عنه سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وبثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، «تؤكد المملكة على أهمية هذا الاجتماع الاستراتيجي بين العالم الإسلامي وروسيا الاتحادية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتكثيف سبل الحوار بين أتباع الأديان والحضارات، وزيادة التعاون المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب».



وتابع «للمملكة دور مشرف في تبني مبادئ الاعتدال والتعايش المشترك، حيث سعت جاهدة لدعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال وقدمت العديد من المبادرات في هذا الشأن، أبرزها: تبني وثيقة مكة ودعم مكتب تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة وتلتزم المملكة بدعم أي جهود مستقبلية تهدف لخدمة هذه المبادئ، إيمانا منها أن الاختلاف لا يعني الخلاف وأن التسامح يدعو للتسامي».



وقال الملك سلمان «تشاطر روسيا العالم الإسلامي اعتناق مبادئ راسخة باعتبارهما يشتركان في الإرث الثقافي العريق، وهذا يمهد الطريق لتفعيل دور المؤسسات الدينية وتنمية بيئة داعمة للتعايش السلمي بين أتباع الأديان والأعراق المختلفة والمحافظة على دور الأسرة والقيم الروحية وحماية حقوق الإنسان».



وأكد أن «التحديات الأخيرة التي تواجه عالمنا اظهرت أننا جميعا في مركب واحد، فلا توجد دولة أو منطقة في معزل عما يدور في العالم، وينطبق ذلك على النزاعات السياسية وانتشار الأوبئة والركود الاقتصادي والتغير المناخي، بالإضافة إلى العديد من الأحداث والكوارث العالمية الأخرى. ومن هذا المنطلق تدعو المملكة دول مجموعة الرؤية الى تعزيز التعاون المشترك لمواجهة هذه التحديات من أجل الخروج بأقل الأضرار التي قد تؤثر في مستقبل شعوبنا حتى نصل معا إلى بر الأمان».



واختتم الكلمة بالإعراب عن الأمل «ان تسهم هذه المجموعة في تعزيز الوئام بين أتباع الأديان، وتطوير الحوار بين الحضارات والثقافات وحماية القيم التقليدية والروحية والعائلية التي تعصف بها اليوم رياح التغيير مما يدفعنا إلى مواجهتها والاصطفاف لدرء مخاطرها لنسير بخطى ثابتة نحو التقدم والسمو».



وافتتح سمو الأمير خالد الفيصل اجتماع مجموعة الرؤية الإستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي»، الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة تحت شعار«الحوار وآفاق التعاون»، وذلك بحضور الرئيس رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان رئيس مجموعة الرؤية الإستراتيجية، وبمشاركة المسؤولين والعلماء والمفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي.



وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمته امام الاجتماع، والتي ألقاها نيابة عنه نائب وزير الخارجية م.وليد بن عبدالكريم الخريجي، أن المملكة تسعى لنشر ثقافة التعايش والتسامح، وبذلت في هذا الإطار جهودا ملموسة في مجال تأسيس الحوار الدولي، وسعت لبناء حوار داخلي فعال بين كل أطياف المجتمع عبر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وأسهمت دوليا في نشر ثقافة الحوار بين مختلف أتباع الأديان والثقافات، إيمانا منها بدورها الفاعل إقليميا ودوليا في مد جسور التواصل ورفع راية التعايش والسلام في عالم يكتظ بالصراعات.



من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية تطوير العلاقات الودية مع الدول الإسلامية على الصعيد الثنائي أو الحوار مع منظمة التعاون الإسلامي، داعيا الى بناء عالم ديموقراطي عادل قائم على سيادة القانون والتعايش السلمي بين الدول بعيدا عن أي إملاءات تستند إلى القوة وكافة أشكال التمييز.



وأعرب الرئيس الروسي، في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس تتارستان رستم مينيخانوف، عن امله أن يكون هذا العمل المشترك بناء ومثمرا وأن يساعد في تعزيز التعاون والثقة المتبادلة بين الدول.



بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف في كلمته ان جائحة كورونا «كوفيد-19» أعطت الجميع درسا قاسيا ولكن في الوقت نفسه رسخت مفهوم العمل الجماعي والتعاون كوسيلة وحيدة وفعالة لمواجهة التحديات والتعامل مع تداعياتها ضمن إطار التعاون الإنساني.



ودعا د.الحجرف إلى التركيز على تعزيز العمل المشترك والجماعي من خلال وضع تدابير لتعزيز التعاون طويل الأجل بين روسيا والدول الإسلامية، والتنفيذ العملي للشراكة الإستراتيجية بين روسيا الاتحادية وبين العالم الإسلامي، وذلك خدمة للمصالح المشتركة وتعزيزا للعلاقات الإستراتيجية واهتماما بالبشرية، واستعدادا للمستقبل وما يحمل من تحديات تتطلب العمل الجماعي لمواجهتها.



وفي الإطار ذاته، جاءت كلمات الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في تحالف الحضارات، وممثل أمين عام جامعة الدول العربية.