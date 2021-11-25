أفادت تقارير إعلامية باستبعاد ترشيح سيف الإسلام القذافي من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. وتحدثت وسائل إعلام عن مذكرة من النائب العام الليبي والقضاء تضم 4 مرشحين تم استبعادهم بينهم سيف الإسلام نجل الزعيم السابق معمر القذافي.



هذا ودعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أمس، جميع الأطراف الليبية الى الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية» في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.



وحثت سفارات الدول الخمس لدى ليبيا في بيان مشترك أوردته صحيفة (الوسط) الليبية جميع الجهات الدولية الفاعلة على تشجيع ودعم الانتقال الديموقراطي بليبيا.



وأكد البيان العزم على دعم الاستقرار في ليبيا عبر «عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون وتسهلها الأمم المتحدة».



واعتبر البيان ان العدد الكبير من الطلبات المقدمة للانتخابات «هو دليل آخر على تصميم الشعب الليبي على المشاركة بنشاط في العملية الديموقراطية».



وأعرب عن الدعم للسلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية للترشيحات فيما دعا جميع الجهات الفاعلة إلى احترام القرارات التي قد تصدر عن هذه السلطات.