تقدم النائب د.خالد العنزي باقتراح برغبة في شأن تمكين المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية من ضم مدد خدمة اعتبارية لاستحقاق المعاش التقاعدي عند بلوغ 50 عاما، جاء في مقدمته ما يلي:



تعاقبت التعديلات التشريعية على الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وآخرها قانون رقم 10 لسنة 2019 لتمكين المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث من التقاعد المبكر، وأجاز قرار وزير المالية رقم 3 لسنة 1987 في شأن القواعد والشروط والجداول الخاصة بضم مدد اشتراك اعتبارية للفئة نفسها طلب ضم مدد خدمة اعتبارية أثناء خدمتهم لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أو لزيادته، من دون أن يكون للخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الاستفادة من كلا النظامين (التقاعد المبكر، ضم مدد اعتبارية) ويلزم لاستحقاقهم المعاش التقاعدي إما بلوغ سن 60 سنة وإما بلوغ سن 55 بشرط توقف المؤمن عليه من مزاولة نشاطه، ونظرا لعدم استفادة الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية.



ونص الاقتراح على ما يلي: «تمكين المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية من ضم مدد خدمة اعتبارية لاستحقاق المعاش التقاعدي عند بلوغ سن 50، أسوة بالمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام الباب الثالث».