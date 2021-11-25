عبدالكريم أحمد



قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي، برفض طعن انتخابي أقامه مرشح في الدائرة الخامسة اعتراضا على إعلان فوز النائب د.عبيد الوسمي بالانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة.



وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما ساقه في طعنه بخصوص ما ينعاه على عملية الانتخاب التي تمت في الدائرة الخامسة بصورة عامة، مبهم لا يعدو أن يكون محض أقوال مرسلة أطلقت على عواهنها دون دليل يدعمها أو قرينة تظاهرها، ومحض تشكيك بصحة عملية الانتخاب وسلامة إجراءاتها لا يعتد به أو يعول عليه، بحسبان أن كل ادعاء يلقي بعبارات عامة ولا يكون مقترنا بوقائع معينة تدل عليه لا يقام له وزنا.



وادعى الطاعن طلال الدبوس أن الوسمي قام بالتأثير على الناخبين بالترهيب بالترغيب وذلك بغرض الادلاء لصالحه بأصواتهم في صندوق الاقتراع، بما يزيد من التأثير غير الديموقراطي على العملية الانتخابية، ويساهم بتفويض الثقة في الديموقراطية وشرعيتها.