أوصاني سمو أمير البلاد بإيصال تحياته إلى أبنائه النواب والشعب الكويتي واستمعنا إلى توجيهاته ونصائحه ونسأل الله أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويطيل في عمره

سمو ولي العهد أوصانا بالتركيز على الأولويات المهمة وعلى رأسها ملف مكافحة الفساد والتحديات الاقتصادية ومنها متابعة الاستثمار خارجياً وداخلياً وإيجاد مصادر دخل أخرى

ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم



قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن القيادة السياسية أوصت وبشكل واضح بضرورة التعاون مع الحكومة، وان تسمية سمو الشيخ صباح الخالد جاءت للتعاطي مع الملفات الوطنية الملحة.



وأضاف الغانم في تصريح صحافي إنه تشرف بلقاء صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، واستمع إلى توجيهاتهما الواضحة فيما يتعلق بضرورة التعاون مع الحكومة والتعاطي بشكل مسؤول مع الأولويات الوطنية وأهمية الابتعاد عن الصراعات والخلافات التي لا تفيد البلد ولا الشعب.



وقال الغانم: «اليوم بالنسبة لي يوم سعيد تشرفت فيه بلقاء الوالد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - بمعية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد».



وأضاف الغانم: «أوصاني سمو أمير البلاد بإيصال تحياته إلى أبنائه النواب والشعب الكويتي وكذلك استمعنا إلى توجيهاته ونصائحه ودعوته لنا بالتعاون مع الحكومة لما فيه الخير للبلاد والعباد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية وأن يطيل في عمره».



وذكر الغانم: «كما تشرفت اليوم (أمس) بلقاء سمو ولي العهد الذي بدوره طلب مني أن أنقل لإخواني النواب التركيز على الأولويات التي تهم المواطنين وعلى رأسها ملف مكافحة الفساد وملف التحديات الاقتصادية ومنها متابعة الاستثمار خارجيا وداخليا والسعي إلى إيجاد مصادر دخل أخرى غير النفط، لأن هذا تحد كبير يجب أن نركز عليه من أجل مستقبل الأجيال القادمة إضافة إلى الملفات الأخرى مثل القضايا التعليمية والصحية والإسكانية والعديد من الملفات التي هي أولوية بالنسبة للمواطنين».



وقال الغانم: «ووفقا للمادة 56 من الدستور والأمر الأميري بتفويض سمو ولي العهد الصادر في 15 نوفمبر الجاري، اختار سمو ولي العهد كما يعلم الجميع سمو الشيخ صباح الخالد ليرأس الحكومة التي ستواجه هذه الملفات، وطلب من أبنائه التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء ومع الحكومة لمواجهة كل هذه التحديات والابتعاد عن الخلافات ونبذ الصراعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع».



وذكر الغانم «كما أكد لي سموه أنه قابل العديد من النواب من مختلف التوجهات السياسية وسيستمر في مقابلة العديد من النواب وأن كل الملاحظات التي يبديها أبناؤه النواب هي محل احترام وترحيب وستؤخذ في الاعتبار من خلال توجيهاته لسمو رئيس مجلس الوزراء والإخوة الوزراء الذين سيتم اختيارهم».



وأوضح الغانم «في نهاية الأمر نحن لبناء الدولة نحتاج إلى عمل جماعي لأن الهدم يحتاج إلى إرادة فردية، أما البناء فهو بالتأكيد بحاجة إلى إرادة جماعية وإن شاء الله الإرادة الجماعية متوافرة لتحقيق هذا الأمر وبالتعاون مع الحكومة نحقق طموحات أبناء الشعب الكويتي».



وقال الغانم: «أهنئ سمو الشيخ صباح الخالد على هذه الثقة الغالية من القيادة السياسية ممثلة بسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وأتمنى أن ينجح في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة هذه التحديات وتحقيق طموحات القيادة السياسية وطموحات الشعب الكويتي».



وذكر الغانم «أعتقد أن هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة ذات شخصية سياسية قوية قادرة على التعاطي مع المشهد السياسي وقادرة على تحقيق التوازن ما بين المجلس والحكومة وإن شاء الله بتعاون السلطتين، كما أوصانا سمو الأمير وسمو ولي العهد نحقق طموحات أبناء الشعب الكويتي وننتقل إلى مرحلة جديدة من الإنجاز».



وتوجه الغانم أمس على رأس وفد برلماني إلى العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 143 المزمع عقده هناك خلال الفترة من 25 إلى 30 الجاري.



وكان في وداع الغانم على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، وسفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسي مورو أغيلار.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس الغانم كلمة وفد الكويت أمام الجمعية العامة للمؤتمر الذي يناقش موضوع (التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية: التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع)، كما من المقرر ان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسة مجلس النواب الإسباني ميريتشيل باتيت.



كما يشارك الغانم والوفد المرافق له في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية والآسيوية لتبادل وجهات النظر حول القضايا التي ستطرح للنقاش وتوحيد المواقف بشأنها.



ويشارك وفد الشعبة البرلمانية أيضا في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، والديموقراطية وحقوق الإنسان، والسلم والأمن الدوليين، وشؤون الأمم المتحدة، الى جانب العديد من اللجان الفرعية.



ويضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د.حمد المطر، وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة العازمي، وعضو الشعبة النائب أسامة المناور، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.