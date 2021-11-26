فاز «الخمار الأسود» للقطرية الجوهرة آل ثاني بجائزة أفضل فيلم قصير في الدورة الخامسة لمهرجان «مسكون» اللبناني لأفلام الرعب والخيال العلمي التي اختتمت مساء الأربعاء في بيروت، فيما حصل «بنت وردان» لميساء المؤمن (الكويت) على تنويه خاص من لجنة التحكيم.



وأبقى المهرجان على صيغته الافتراضية للسنة الثانية على التوالي، وعرضت الأعمال المشاركة فيه عبر منصة «أفلامنا» مطعمة بجانب حضوري اقتصر على افتتاحه واختتامه.



وقال المدير الفني للمهرجان انطوان واكد لوكالة فرانس برس «لقد لمسنا إقبالا عربيا بفضل العروض على الإنترنت، لما كان ممكنا لو كان المهرجان حضوريا فحسب».



وأضاف أن الإقبال على فيلمي الافتتاح والاختتام «أظهر أن الجمهور جاهز للعودة الى صالات السينما»، مما «يشجع على جعل النسخة المقبلة من المهرجان حضورية».