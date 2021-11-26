انطلقت الأربعاء في فاس (وسط المغرب) أعمال المؤتمر الدولي التاسع حول تاريخ الطب تحت شعار «الأوقاف والرعاية الصحية في التجربة المغربية والتجارب المقارنة» بمشاركة هيئات وخبراء من دول عربية وإسلامية بينها الكويت.



وأعربت مديرة إدارة الصناديق الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف الكويتية مآرب اليعقوب في تصريح لـ «كونا» على هامش مشاركتها في افتتاح أعمال المؤتمر عن سعادتها بتمثيل الأمانة العامة للأوقاف في هذا اللقاء الذي يلقي الضوء على أهمية الأوقاف، لاسيما في مجال توفير الخدمات الصحية وتعزيز المحافظة على الأبدان.



وأضافت انها ستشارك في أعمال المؤتمر بورقة تبرز تجربة الكويت في مجال الأوقاف والرعاية الصحية، لافتة إلى الأهمية التي يحتلها نظام الأوقاف في الكويت بتمويل المشاريع الخيرية والإنسانية داخل الكويت وخارجها.



وأوضحت ان ورقتها المبرمجة تتضمن «تجربة أوقاف الرعاية الصحية بالكويت» ضمن أوراق أخرى يتقدم بها عدد من ممثلي الهيئات والخبراء في دول الخليج العربي تعكس نماذج من التطبيقات المعاصرة للأوقاف في مجال الرعاية الصحية.



وتضمنت أجندة المؤتمر الذي عقد على مدى يومين عددا من المواضيع ذات الصلة بالوقف الصحي ومساهمته في تعزيز الخدمات الصحية.



واستعرض المؤتمر تجارب الوقف الإسلامي وخاصة الصحي منه في عدد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية وتطوير آلياته في اتجاه ملاءمته مع تطورات العصر وحاجياته.