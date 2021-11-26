وجه النائب د.هشام الصالح سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، عن أسباب تأخير تنفيذ عقد إنشاء مدخل ومخرج إضافيين لمنطقة الجابرية على طريق الملك فهد.



ونص السؤال على ما يلي: تعد منطقة الجابرية من المناطق شديدة الازدحام نظرا لكثافتها السكانية ولكثرة الدوائر الحكومية الموجودة فيها فضلا عن وجود عدد من السفارات والمدارس والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، الأمر الذي يسبب الاختناقات المرورية أثناء الدخول والخروج منها خصوصا في أوقات الذروة، وكذلك حالة الطرق المتهالكة وما تتسبب فيه من مخاطر لأصحاب المركبات وتشويه للمظهر الحضاري لهذه المنطقة الحيوية.



ولما كانت بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة وإدارة المرور قد حرصت على تسهيل وإزالة العوائق لمعالجة هذه الاختناقات باعتماد المخطط التصميمي لمداخل ومخارج منطقة الجابرية إلا أن تنفيذ عقد العمل الخاص في إنشاء مدخل ومخرج على طريق الملك فهد قد تأخر كثيرا في الوقت الذي يفترض فيه إيجاد حلول عملية عاجلة ودائمة لهذه الظاهرة بما في ذلك القيام بإصلاح وصيانة تامة للطرق المتهالكة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما أسباب تأخير تنفيذ عقد إنشاء مدخل ومخرج إضافيين لمنطقة الجابرية على طريق الملك فهد؟



2 ـ هل هناك عوائق فنية أو إدارية وراء هذا التأخير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما طبيعة هذه العوائق، وما التدابير التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة لتجاوزها؟



3 ـ متى ستبدأ الشركة المتعاقد معها في التنفيذ، وما المدة المتوقعة للانتهاء من الأعمال؟



4 ـ هل اعتمدت الوزارة خطة لإعادة رصف الشوارع المتهالكة في منطقة الجابرية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما المواعيد المحددة للبدء في تنفيذ هذه الخطة وإنهاء الأعمال؟



5 ـ كشف تفصيلي يوضح فيه أسماء الشوارع والطرق المعنية بإعادة الرصف.