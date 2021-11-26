عبدالعزيز الفضلي

تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة غدا السبت، حفل جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي لطلبة التعليم العام في دورتها الـ 14، برعاية وزير التربية والتعليم بدولة الامارات العربية المتحدة.

وأوضح المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج د.عبدالرحمن العاصمي في تصريح صحافي أن التربويين ورجال الأعمال يؤمنون بأن الاستثمار الحقيقي والأمثل هو الاستثمار في الإنسان، والعناية بالموهوبين والمتفوقين قمة هرم هذا الاستثمار، مشيرا الى ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي اكدوا على ضرورة العناية بالموهوبين والمتفوقين والمتألقين من الطلاب والطالبات، وفتح أبواب المنافسة أمامهم بوصفهم الأساس لمستقبل بلدانهم، وعلى سواعدهم تتواصل المسيرة ويعلو البناء، وما جائزة التفوق الدراسي لطلاب التعليم العام في الدول الأعضاء بالمكتب إلا وجه من وجوه هذه العناية.

وذكر أن هذه الجائزة التي تقام كل عام بدعم من شركة المراعي، وستكرم 84 طالبا خليجيا وتأتي تأكيدا على اهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد الخليجي، مشيرا الى أن هذه الجائزة تحقق الأهداف الإستراتيجية للمكتب، لاسيما وأنها تعنى بالناشئة وتعزيز التفوق والإبداع، وتسهم في التقاء الشباب الخليجي وتواصله وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات فيما بينهم.