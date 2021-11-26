باريس - كونا: أعلن مندوب الكويت الدائم لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) د. ادم الملا اليوم الجمعة فوز الكويت بمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي التابع للمنظمة الدولية.

وقال الملا بعد اول اجتماع للمجلس التنفيذي في باريس ان الكويت فازت بمنصب نائب الرئيس بعد حصولها على تزكية أعضاء المجموعة العربية بالمجلس.



وأكد أن هذه التزكية وثقة دول المجموعة العربية تؤكدان المكانة التي تتمتع بها الكويت والدور الذي توليه لدفع عجلة التنمية نحو بناء مجتمع ذي مكانة تعليمية عالية، معربا عن شكره الجزيل لجميع أعضاء المجلس التنفيذي على ثقتهم على هذه التزكية، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الدول الأعضاء.



وشدد على الحرص الدائم على العمل والارتقاء لتحقيق الاهداف المشتركة وإرساء السلام من خلال التعاون الدولي في مجال التربية والعلوم والثقافة.



ويتم في مستهل الدورة التي تعقب كل مؤتمر عام لليونسكو انتخاب رئيس للمجلس التنفيذي من بين الممثلين الذين تختارهم الدول الأعضاء.



كما ينتخب المجلس من بين أعضائه ستة نواب للرئيس واحد لكل مجموعة بالمجلس الذي يضم ست مجموعات.



يذكر ان دولة الكويت فازت بمقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2021-2025 في المؤتمر العام ال41.