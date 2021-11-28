القاهرة - خلود أبوالمجد



صورت المطربة القديرة لطيفة التونسية أحدث أغانيها وهي قصيدة «حلم»، بطريقة الفيديو كليب مع المخرج وليد ناصيف، الذي بدأ عمليات المونتاج النهائية تمهيدا لطرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقالت لطيفة إن «حلم» آخر قصائد الشاعر الراحل حسين السيد، مشيرة إلى أنها قررت غناء القصيدة بعد أن سمعت لحنها المتميز الذي وضعه الموسيقار د.طلال، فتحمست وقررت أن تعيد إلى الأذهان عملا فنيا مهما لأحد رواد الشعر العربي، كاشفة عن سعادتها بالتعاون مع د.طلال، خاصة أنه يلحن لها من منطقة تبرز قوة صوتها، مؤكدة أنه له بصمة خاصة بألحانه للأغنية العربية، وصاحب مدرسة في التلحين الموسيقي.



وكشفت لطيفة عن أن المخرج وليد ناصيف وضع فكرة مناسبة للكليب، حيث تظهر بأجواء جديدة ومختلفة تماما تتناسب مع أجواء الشتاء وحالة الحنين للماضي، واستغرق تصوير الكليب 3 أيام في أحد استديوهات شبرمنت، لافتة إلى أن الكليب سيطرح في الأيام الأولى من ديسمبر المقبل، بعد أن ينهي المخرج عمليات المونتاج، وبعد عودتها من دبي، حيث تسافر لإحياء حفلة ضخمة هناك على هامش فعاليات إكسبو دبي 2020.



يشار إلى أن آخر أعمال لطيفة كانت أغنية «الأستاذ» التي طرحتها بطريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحا كبيرا، كما وصلت إلى ما يقرب من 7 ملايين مشاهدة حتى الآن، وبعد مرور شهر تقريبا على طرحها.