القاهرة - محمد صلاح



كعادتها تبحث الفنانة هند صبري دائما عن المغامرة الفنية، ولم تتردد في الموافقة على كونها أول فنانة عربية تشارك بعمل كمنتج منفذ ضمن إنتاجات منصة «نتفليكس» العالمية، وهو مسلسلها الجديد «البحث عن علا» الذي يعد استكمالا لمسلسل «عايزة أتجور» الذي نجح نجاحا واسعا عند عرضه على شاشات التلفزيون قبل سنوات.



وتنتظر هند، حسب تصريحات صحافية، عرض حلقات المسلسل بفارغ الصبر، خاصة أنها سعيدة بمناقشة قضايا المرأة العربية على نطاق عالمي ومتحمسة جدا لمشاهدة نتاج تجربتها الأولى كمنتج منفذ.



وتتناول أحداث العمل رحلة معاناة علا التي تجسدها هند بعد أن انفصلت عن زوجها ويجسده هاني عادل ولديها منه أطفال، حيث انتهت أحداث الموسم الأول من المسلسل بزواجهما، وتواجه «علا» العديد من المواقف الصعبة والأزمات ضمن حلقات المسلسل ولكن في إطار كوميدي.