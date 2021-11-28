القاهرة - خلود أبوالمجد



أقيم مساء أمس الأول حفل افتتاح الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي من المقرر أن تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل، وشهد الحفل الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية حضورا كثيفا من نجوم الفن، منهم يسرا وليلى علوي ونسرين طافش ونادية الجندي، درة، محمد ممدوح، منى زكي، خالد سليم، واحمد داود وعلا رشدي وظافر العابدين وإلهام شاهين وريهام عبدالغفور وفيفي عبده وهاني عادل وزوجته الفنانة اللبنانية دايموند عبود وكاتيا كعدي والفنانة السعودية الهام علي وزوجها الفنان خالد صقر والمخرجة والممثلة السعودية فاطمة البنوي عضو لجنة التحكيم بجائزة «آفاق عربية» بالإضافة الى عدد من صناع السينما من مصر والدول العربية والعالم، وعدد كبير من الصحافيين والإعلاميين، والشخصيات البارزة.



بدأ الحفل بظهور الفنان خالد الصاوي، الذي قدم فقرة كوميدية بمشاركة الفنان علي ربيع، عن دور السينما في دعم ثقافة الاختلاف، ثم ظهرت الإعلامية منى عبدالوهاب، لتقديم باقي فقرات الحفل، ليصعد بعدها رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي للمسرح وألقى كلمة أكد خلالها أن الدعم والتشجيع الذي تلقاه على مدار سنوات رئاسته للمهرجان كان دافعا كبيرا له للتطوير، دورة تلو أخرى، مضيفا أن المهرجانات الفنية ونجوم الفن والأدباء هم قوى مصر الناعمة، وذلك قبل أن يتم عرض مقطع فيديو تم من خلاله استعراض صور أبرز النجوم الذين رحلوا عن عالمنا خلال الفترة الماضية، من بينهم سهير البابلي، عزت العلايلي، يوسف شعبان، سمير غانم، دلال عبدالعزيز، وغيرهم.



وصرح حفظي قبل بداية الاحتفال بأن هذه الدورة يشارك فيها عدد أكبر من الأفلام المتنافسة، على عكس الدورة الماضية التي شهدت بعض الأزمات بسبب جائحة كورونا وعدم استقرار الأوضاع الصحية، وقال: لكي يخرج المهرجان في أحسن صورة نحن نعمل طوال السنة، أو نحو 10 أشهر للخروج بالمهرجان بتلك الاحترافية.



وتابع عن الأعمال المشاركة: يشارك العديد من الأفلام بالعرض الأول خلال الدورة الـ 43، ومنها فيلم «أبوصدام» لمحمد ممدوح، وتدور أحداثه على مدار 96 دقيقة، ويجسد ممدوح خلاله دور سائق تريللا ذي خبرة، ويحصل على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، وبينما يحاول إنجاز مهمته على أكمل وجه، يتعرض لموقف يجعل الأمور تخرج عن سيطرته، ويشارك في بطولة الفيلم بجوار ممدوح كل من أحمد داش، الذي يظهر خلال الأحداث بدور التباع الذي يرافقه، كما يضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف ومنهم سيد رجب، علي قاسم، علي الطيب، هديل حسن، وقصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، إنتاج شركة سي سينما.



وفيلم «غدوة» لظافر عابدين الذي قال عنه: هو أول فيلم أتولى إخراجه وكذلك أشارك في بطولته، والعمل تونسي يتحدث عن علاقة أب وابنه، ويخاطب جميع العرب لما فيه من واقع إنساني وقصص عاشتها المجتمعات العربية أجمع.



وأضاف: سعيد جدا بمشاركة الفيلم في مهرجان عريق مثل القاهرة السينمائي، وفي انتظار تعليق الجمهور المصري على الفيلم. وأكمل عن تجربة الإخراج: استمتعت بها كثيرا وهي مختلفة عن التمثيل ولكن كلها عناصر يجب أن تتحد معا ليخرج العمل في أفضل صورة، ولدي أفكار أخرى لمشاريع جديدة سأتولى إخراجها.



كما يشارك في هذه الدورة 6 أفلام عالمية تعرض لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان، من بين 111 فيلما من 63 دولة تشارك هذا العام.



ثم وجه حفظي الدعوة لوزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، لافتتاح الدورة الـ43، وأكدت الوزيرة في كلمتها على دعم الدولة الدائم للثقافة والفنون، واعتزازها بالمكانة التي وصل إليها مهرجان القاهرة باعتباره المهرجان العربي الوحيد المصنف ضمن مهرجانات الفئة الأولى من الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس.



على صعيد آخر، تم استعراض بروموهات الأفلام المشاركة ضمن المسابقة الدولية، والإعلان عن أسماء لجنة تحكيم المسابقة نفسها، وأعلن عن اسم رئيس اللجنة المخرج الصربي إمير كوتسوريتسا، الذي صعد على خشبة المسرح بصحبة فرقة موسيقية، قبل أن يلقي كلمة بهذه المناسبة. وأعقب ذلك عزف الموسيقار الكبير هاني شنودة، للحن أغنية «سينما الحياة» التي غنتها الفنانة هند عبدالحليم.



وصعدت بعدها الفنانة منى زكي المسرح لتقديم الفنان كريم عبدالعزيز لتسلم جائزة تكريمه، ليعبر عن سعادته لحظتها ومنذ الاعلان عن التكريم، قائلا: «أولا عايز أشكر أبويا وصديقي محمد عبدالعزيز ووالدتي التي لم تتمكن من التواجد الليلة، وكذلك زوجتي التي استحملت الكثير على مدار 15 عاما، وشرف كبير لي وأنا في غاية سعادتي بسبب تكريمي بجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة فاتن حمامة، خاصة أنها من واحد من أعرق المهرجانات السينمائية في الوطن العربي، وفرحتي اكتملت بعدما قدمت الجائزة منى زكي، فهي شريكة نجاح وصديقة وأخت عزيزة منذ نحو 24 سنة، ودائما أقول لها انتي الموهوبة بزيادة».



أما جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر التي حصلت عليها الفنانة الكبيرة نيللي، فقد قدمها الفنان الكبير سمير صبري، الذي استعاد العديد من الذكريات التي جمعته بنيللي على مدار مشوارهما المهني، وقالت نيللي في كلمتها: «أنا فرحانة أوي، حصلي الشرف إني أتكرم من مهرجان القاهرة الدولي، حصلي الشرف فعلا، شكرا، وأنا معتزلتش وفعلا بعتذر عن أعمال بتعرض عليا».



وتابعت: «اللي اكتشفتني المعجزة فيروز، ولما اشتغلت مع عبدالوهاب كنت مخضوضة، ومع أول كلمة ليا في المسلسل اندمجت بالشخصية ونسيته، وكان لطيف معايا أوي»، ليختتم بعدها الحفل بعرض أغنية مقدمة من شركة اتصالات، وقام بغنائها الفنان حميد الشاعري.



يذكر أن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صناع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.



ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).