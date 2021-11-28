يريد ريال مدريد المتصدر مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الآونة الأخيرة محليا وقاريا عندما يستضيف إشبيلية الثالث في لقاء قمة ضمن المرحلة الخامسة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



وفاز فريق العاصمة الإسبانية في 7 مباريات وتعادل في واحدة في آخر 8 خاضها في مختلف المسابقات ويبدو الفريق الأكثر ثباتا في المستوى بين فرق المقدمة في الدوري المحلي. في المقابل، يتخلف إشبيلية عن المتصدر بفارق نقطتين لكنه لم يظهر صلابة واستقرارا في المستوى لا محليا، حيث تعثر أمام الافيس ومايوركا وغرناطة، ولا قاريا حيث يشارك في دوري أبطال أوروبا ويعاني في مجموعة متواضعة تضم سالزبورغ وفولفسبورغ ورين الفرنسي. ويتعين على إشبيلية الفوز خارج ملعبه في الجولة الأخيرة ضد سالزبورغ ليحجز مكانه في ثمن النهائي، في حين حسم ريال مدريد بطاقته قبل جولة من نهاية دور المجموعات. ويعتمد المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي على خماسي مخضرم في صفوف الفريق الملكي وهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وثلاثي خط الوسط المكون من البرازيلي كاسيميرو، الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش، بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة متصدر ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف. كما فرض الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور نفسه هذا الموسم من خلال عروض هجومية رائعة نجح خلالها في تسجيل 8 أهداف ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين، بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المدافع النمساوي ديفيد الابا القادم من بايرن ميونيخ في صفقة حرة مطلع الموسم الحالي. في المقابل، يريد ريال سوسييداد صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين مواصلة الضغط على ريال مدريد عندما يحل ضيفا على إسبانيول. ويأمل أتلتيكو مدريد أن يسقط كل من الريال وسوسييداد على أن يعبر قادش من أجل الاقتراب أكثر من الصدارة، فيما يسعى ريال بيتيس إلى تجاوز ليفانتي عندما يستضيفه عصر اليوم. وكانت الجولة قد افتتحت بمواجهة أتلتيك بلباو وغرناطة وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.