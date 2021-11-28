تأكد غياب منتخب كبير عن مونديال قطر 2022 بعدما أسفرت قرعة الملحق الأوروبي المؤهل الى النهائيات عن وضع إيطاليا والبرتغال، بطلتي النسختين الأخيرتين من كأس أوروبا، على المسار ذاته ما يعني أن تأهلهما معا أصبح خارج الحسابات.



وأسفرت القرعة التي سحبت في زيوريخ، عن وضع منتخبي إيطاليا والبرتغال في المسار الثالث ضد مقدونيا الشمالية وتركيا تواليا، ما يعني أنهما، في حال تجاوزا الأخيرتين، سيلتقيان في نهائي هذا المسار لتحديد أي منهما سيبلغ النهائيات. ويقام الملحق الأوروبي الذي قسم على 3 مسارات، في 24 مارس بالنسبة لمباريات نصف النهائي وفي 29 منه بالنسبة للمباريات النهائية الثلاث.



وستخوض البرتغال مباراتي نصف النهائي والنهائي على أرضها.ووضع المنتخبان الإيطالي والبرتغالي نفسيهما في هذا الموقف بعد فشلهما في حجز بطاقة التأهل المباشر في دور المجموعات بحلولهما في المركز الثاني خلف سويسرا وصربيا تواليا. وخلافا للنظام القديم، لن يقام الملحق بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل قسمت المنتخبات الـ 12 على 3 مسارات حددت بموجب القرعة، وسيتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي ومباراة نهائية، ويتأهل الفائز فيها الى المونديال (3 مسارات = 3 منتخبات متأهلة عن كل مسار).



وصنفت إيطاليا والبرتغال في القرعة ضمن المستوى الأول الى جانب السويد واسكتلندا وروسيا وويلز، فيما صنفت تركيا وپولندا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا والنمسا وتشيكيا في المستوى الثاني.



ويلعب في نصف نهائي المسار الأول اسكتلندا مع أوكرانيا وويلز مع النمسا، فيما يلعب في المسار الثاني روسيا مع پولندا والسويد مع تشيكيا، وفي الثالث إيطاليا مع مقدونيا الشمالية والبرتغال مع تركيا.



وسحبت أيضا قرعة الملحقين الدوليين المقررين في 13 و14 يونيو، وسيتواجه خامس التصفيات الآسيوية مع خامس تصفيات أميركا الجنوبية، ورابع تصفيات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) مع بطل أوقيانيا.