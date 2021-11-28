تعثر لنس مجددا وهذه المرة بتعادله على أرضه مع أنجيه 2-2 في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



ورفع لنس رصيده بالتعادل الرابع له حتى الآن إلى 25 نقطة في المركز الرابع مؤقتا بفارق الأهداف خلف رين الثالث الذي يحل ضيفا على لوريان، فيما بات رصيد أنجيه 22 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة خلف مارسيليا الخامس الذي سيتقدم على لنس في حال فوزه على ضيفه تروا. وتنتظر باريس سان جرمان المتصدر رحلة محفوفة بالمخاطر إلى سانت إتيان خصوصا أن أصحاب الأرض انتفضوا في المرحلتين الأخيرتين وحققوا فوزين متتاليين هما الأولان لهما هذا الموسم فتخلصوا من المركز الأخير.



وقد تشهد المباراة الظهور الأول للوافد الجديد مجانا من ريال مدريد سيرخيو راموس، عقب تعافيه من الإصابة التي حرمته حتى الآن من اللعب ولو لدقيقة واحدة مع فريق العاصمة. وفي باقي المباريات، يلعب بوردو مع بريست، وموناكو مع ستراسبورغ، ورينس مع كليرمون فيران، ومونبلييه مع ليون.