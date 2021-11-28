تشغل قضية إطلاق عضو شيوعي بارز من البرلمان الروسي النار على ظبي بينما كان يصطاد في روسيا من دون تصريح، القضاء المحلي على أعلى مستوى.



وقال المدعي العام الروسي إيجور كراسنوف «ارتكب عضو البرلمان راشخين هذه الجريمة عمدا.. لقد أطلق النار على الحيوان وقتله. ما الذي يمكن التحدث عنه هنا أكثر من ذلك؟»، بحسب وكالة أنباء «انترفاكس» الروسية. وفيما بعد رفع مجلس الدوما (النواب) الحصانة عن البرلماني فاليري راشخين حتى يتم التحقيق.



وتسببت واقعة الصيد في ضجة بالإعلام الروسي لأسابيع حيث كان الحديث عن «قتل ظبي» و«فضيحة».