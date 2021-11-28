توفي الجمعة عن عمر يناهز 91 عاما أهم كتاب المسرح الغنائي الأميركي ومؤلف كلمات «ويست سايد ستوري» ستيفن سوندهايم، على ما أعلن ناطق باسم إحدى مسرحياته.



وقال محاميه ف. ريتشارد باباس لصحيفة «نيويورك تايمز»، ان ستيفن سوندهايم توفي فجأة في منزله في روكسبري بولاية كونيتيكت (شمال شرق الولايات المتحدة)، بعدما احتفل بعيد الشكر مع أصدقائه في اليوم السابق.



وأكد الناطق باسم مسرحيته «كومباني» التي تقدم حاليا في برودواي ريك ميرامونتيز وفاته لوكالة «فرانس برس».



وتدرب ستيفن سوندهايم في سن مبكرة على يد أبرز مؤلفي المسرحيات الغنائية أوسكار هامرستاين («شو بوت»، و«ساوند أوف ميوزيك»)، واختير وهو في الخامسة والعشرين من عمره فحسب لكتابة كلمات مسرحية «ويست سايد ستوري» التي أصبحت بمنزلة أسطورة في مجال المسرح الغنائي، وما لبثت مسرحيته الأولى هذه في برودواي أن اقتبست لاحقا للشاشة.



وكان سوندهايم المولود في 22 مارس 1930 في نيويورك يعتبر أحد أعظم مؤلفي المسرحيات الغنائية، وكان يفضل المسرح الفني على الترفيه السائد في برودواي.



وقلده الرئيس الأميركي باراك أوباما عام 2015 وسام الحرية الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني.



وقال أوباما إن «ستيفن أعاد ببساطة اختراع المسرح الغنائي الأميركي»، وأضاف «موسيقاه جميلة جدا، وكلماته دقيقة جدا، إلى درجة أنه حتى عندما يعرض عيوب الحياة اليومية، يسمو عليها».