الدوحة: فريد عبدالباقي



وصل أمس إلى البلاد رئيس المركز القطري للصحافة سعد الرميحي، بعد تلقيه دعوة من تلفزيون الكويت للمشاركة في برنامج الديوان الذي يقدمه الإعلامي محمد المسند، وستخصص الحلقة للحديث عن «كأس العرب» وتاريخ البطولة، كما سيتطرق البرنامج إلى رحلة عن ذكريات الرميحي مع نجوم الكرة الكويتية خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ودور الإعلام الرياضي في تطور الرياضة في المنطقة.



ومن المقرر أن يشارك في البرنامج نجما الكرة الكويتية جاسم يعقوب وسعد الحوطي. وسيبث البرنامج على الهواء في الـ10:00 مساء الغد.