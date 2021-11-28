القاهرة - سامي عبدالفتاح



علّق المدير الفني للمنتخب البرتغالى كارلوس كيروش، عن أسباب استبعاد طارق حامد لاعب الزمالك من قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العرب التي تنطلق 30 نوفمبر قائلا: «هدفي بناء منتخب قوى ويضم أسماء جديدة، ولا توجد أزمة مع أي لاعب، وباب المنتخب مفتوح للجميع».



وقال كيروش خلال مؤتمر صحافي قبل السفر بساعات، إن كأس العرب بطولة تحضيرية لاكتشاف وجوه جديدة، ولكن هذا لا يمنعه من اللعب على المنافسة على البطولة، ولكن هناك أولويات له مع المنتخب وهو التأهل لكأس العالم 2022 بقطر والفوز بالمباراة الفاصلة التي لم يتحدد طرفها الثاني بعد، مؤكدا أهمية البطولة بالنسبة لمصر وأنه يلعب للفوز بها، ولكننا نهدف لاكتساب لاعبين جدد من المنضمين للمنتخب.



وقرر الجهاز الفني للمنتخب ضم أحمد حجازي المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي إلى القائمة لتعويض غياب لاعب الوسط إمام عاشور الذي اصيب قبل يومين بفيروس كورونا.



وأضاف كيروش أن العام الحالي صعب لأن به بطولتين، هما أمم أفريقيا في يناير المقبل وكأس العالم في نوفمبر، وإن كان الأهم بالنسبة له هو كأس العالم، ولكنه يلعب دائما لتحقيق الفوز في المباريات، حتى اللقاءات، ومن العيب عدم تواجد مصر في كأس العالم إلا 3 مرات، هناك دول أقل منها وصلت للمونديال.



وأضاف أنه لا يستطيع الحكم بشكل كبير على بطولة الدوري الممتاز وأنه حريص على حضور أكثر من مباراة لمتابعة بعض اللاعبين، ويتمنى حضور الجماهير بشكل كبير في الفترة المقبلة.



وقد غادرت أمس بعثة المنتخب امس اذ ضمت القائمة كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي ومحمود جاد، وفي الدفاع: أكرم توفيق، أحمد فتوح، محمود الونش، أحمد حجازى، أيمن أشرف، أحمد ياسين، محمد عبدالمنعم ومروان داوود، وفي الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، مهند لاشين، عمر كمال عبدالواحد، أحمد رفعت، محمد مجدي أفشة، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو وحسين فيصل، وفي الهجوم: محمد شريف، أسامة فيصل ومروان حمدي.



وفى انتخابات النادي الأهلي، احتفظ محمود الخطيب بمقعد رئيس مجلس إدارة لولاية ثانية تمتد حتى العام 2025، مع كامل قائمته.



وحصد الخطيب 19 ألفا و304 أصوات من أصوات الناخبين مقابل 2820 صوتا فقط حصل عليها منافسه الوحيد المحامي خالد سليمان، فيما حسم نائبه العامري فاروق على منصب نائب الرئيس بالتزكية، كما فاز خالد مرتجى بمنصب أمين الصندوق، وفى العضوية فاز كل من محمد الدماطي، حسام غالي، محمد سراج، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد شوقي، مهند مجدي، محمد الجارحي، مي عاطف.