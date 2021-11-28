الدوحة - فريد عبدالباقي



يكتمل اليوم عقد وفود المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم التي ستقام بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبا للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



ومن المقرر أن يصل اليوم وفدي منتخبي السودان والسعودية، وكان المنتخب الفلسطيني أول الواصلين إلى الدوحة، ومن ثم توافدت على الدوحة منتخبات سلطنة عمان والعراق والإمارات وسورية وتونس والمغرب والبحرين.



فيما وصلت أمس بعثات منتخبات مصر والجزائر والأردن ولبنان وموريتانيا.



وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تخصيص 16 ملعبا لتدريب المنتخبات العربية في 3 أماكن وهي ملاعب جامعة قطر وملاعب الإرسال، وملاعب دوحة للجولف.



وكانت قرعة البطولة أسفرت عن تقسيم المنتخبات الـ16 على 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر (المستضيف) والعراق وسلطنة عمان والبحرين (خليجية خالصة)، والثانية ضمت تونس والإمارات وسورية وموريتانيا، والثالثة فضمت منتخبات المغرب والسعودية والأردن وفلسطين، وأما المجموعة الرابعة فتضم منتخبات الجزائر ومصر ولبنان والسودان.



وستقام مباريات البطولة على 6 ملاعب وهي ستاد البيت والمدينة التعليمية وأحمد بن علي والجنوب والثمامة و974 وهي الملاعب التي تحتضن مونديال قطر 2022.



وأعلنت قطر زيادة ساعات عمل مترو الدوحة أثناء البطولة، حيث تعمل الخدمة من الـ6 صباحا إلى 3 فجرا بشكل يومي.. نظرا لإقامة 4 مباريات في توقيتات مختلفة خلال منافسات دور المجموعات.كما ستحظى الجماهير بفرصة تجربة وسائل نقل جديدة على غرار «السكوتر الكهربائي»، بالإضافة إلى استخدام «الدراجات الهوائية» المتواجدة في الأماكن والشوارع القريبة من الملاعب.



وتشهد البطولة تجربة عدد من الحافلات الكهربائية منها ذاتية القيادة في ظل توافر مستودعات للحافلات يتوافر فيها شحن الحافلات، بالإضافة إلى حافلات صديقة للبيئة والتي تعمل باستخدام الوقود (ديزل Euro 5)، وستعمل حافلات مترولينك كخدمة مجانية لنقل الركاب من وإلى محطات المترو ضمن المناطق المحيطة بها بمسافة 2 إلى 5 كيلومترات.



هذا، وأعرب المدير التنفيذي لملعب البيت د.ناصر الهاجري عن فخره باستقبال المشجعين في ستاد البيت المونديالي، مع استضافته أول مباراة على أرضه بين منتخبي قطر والبحرين، في مستهل منافسات كأس العرب مساء الثلاثاء المقبل. ويعتبر ملعب البيت هو أكبر ستاد يستضيف منافسات كأس العرب بسعة جماهيرية 60 ألف مقعد، كما يحتضن نهائي البطولة في 18 ديسمبر، تزامنا مع اليوم الوطني لدولة قطر.