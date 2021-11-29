ناقشت لجنة الشباب والرياضة في اجتماعها أمس اقتراحا برغبة بشأن تسهيل إجراءات الإقامة للمحترفين الأجانب، وانتهت إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم الجهات المعنية والمكتب الفني للجنة لوضع الحلول المناسبة. وقال مقرر اللجنة النائب مبارك الخجمة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الاجتماع تم بحضور مسؤولين في هيئتي الرياضة والقوى العاملة ووزارة الداخلية لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من رئيس اللجنة النائب د.عبدالله الطريجي.



وأضاف ان الاقتراح يتعلق بمعالجة أوضاع المحترفين الأجانب سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو أخصائيين فيما يتعلق بالإقامة ودخول البلاد وحل المشاكل الأخرى التي تعانيها الأندية في جلب هؤلاء الرياضيين.



وأوضح أن المحترفين الأجانب يعانون مشاكل في استخراج التأشيرات وتوقيع أذونات العمل، مشددا على ضرورة تسهيل هذه الإجراءات حتى لا يضطر المحترف إلى مغادرة البلاد بعد توقيع العقد معه.



وأشار إلى أن اللجنة وضعت الحلول لتلك المشكلة بتشكيل فريق عمل مكون من الجهات الحكومية الثلاث التي حضرت الاجتماع والمكتب الفني للجنة، مشيرا إلى أنهم لمسوا تجاوبا كبيرا من مسؤولي هذه الجهات لحل جميع المشاكل والعراقيل.



من جهة أخرى، كشف الخجمة عن أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل بحضور مسؤولي اللجنة الأولمبية الكويتية من أجل وضع التصورات النهائية للاقتراح بقانون المقدم منه والمتعلق بالاستثمار الرياضي والاحتراف الكامل ورفعه للمجلس والتصويت عليه، متمنيا أن يكون هذا الاقتراح باكورة القوانين الرياضية التي تخدم الرياضة في الكويت.