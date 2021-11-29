ستعقد الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الاجتماع العشرين للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال استثمارات الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء، وذلك خلال الفترة بين 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي.



وقالت المنظمة في بيان صحافي، ان الاجتماع الذي يعقد بشكل سنوي يهدف إلى مراجعة كل التطورات في صناعة الغاز الطبيعي عالميا عربيا، بغية الوقوف على آخر المستجدات في هذا القطاع الحيوي في الدول الأعضاء بالمنظمة، وتبادل الآراء والخبرات ووجهات النظر بين الخبراء لتلمس فرص التعاون والاستثمار في مجال الغاز الطبيعي بما يحقق المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية. كما ستعقد الأمانة العامة ورشة عمل حول «الغاز الطبيعي المسال في مجال النقل البحري: الوقع والآفاق» بالتعاون مع الشركة العربية البحرية لنقل البترول، والشركة العربية بناء وإصلاح السفن (أسري) ضمن فعاليات اليوم الثاني للاجتماع.