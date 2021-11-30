محمد راتب



أعلن الناطق الرسمي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني أنه نظرا لانتهاء موسـم البيع والتوزيــع الشتـــوي للنباتات لعام 2021 فسيكون يوم الخميس المقبل هو آخر يوم للبيع والتوزيع بسبب نفاد غالبية الأصناف المنتجة.



يذكر أن الهيئة أعلنت عن فتح باب بيع وتوزيع النباتات منذ 3 أكتوبر الماضي، والذي اشتمل على أصناف عديدة من النباتات والشجيرات منها الأسيجة النباتية والشجيرات المزهــرة والتجميليـة والأغطية النباتية من زهور ونباتات عطرية ونخيل، إضافة إلى النباتات الداخلية والعطرية والفطريــة وغيرها من النباتات المتنوعة والتي لاقت إقبالا كبيرا وحضورا، لافتا إلى شرائها مقابل أسعار رمزية، وقد تم تحديد أسعار النباتات طبقا للقرار رقم 1453 لسنة 2020 بشأن قيمة النوعيات ومقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الهيئة.