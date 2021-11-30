شريف حمدي



شهدت بورصة الكويت تحولا لافتا منذ بداية جلسة تعاملات امس، ونجحت في تحقيق مكاسب سوقية بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها أول من أمس، إذ اضافت القيمة السوقية لبورصة الكويت 135 مليون دينار بنسبة ارتفاع 0.3%، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 40.87 مليار دينار من 40.74 مليار دينار في جلسة الأحد الدامي.



وعزز من عودة البورصة للمكاسب ارتفاع اسعار النفط امس بنسبة 4% بعد التراجعات اللافتة التي شهدتها الاسعار منذ اكتشاف متحور كورونا الجديد.



وكان لافتا منذ بداية التعاملات ان المتعاملين بمختلف شرائحهم لديهم رغبة في الشراء بعد الانخفاضات الكبيرة في اسعار كثير من الأسهم، وظهر ذلك جليا على اسهم السوق الأول الذي يضم الشركات القيادية، فيما استمرت عمليات البيع على الأسهم المتوسطة والصغيرة بوتيرة اقل حدة من جلسة الأحد، وهو ما أدى في نهاية التعاملات إلى تباين في اداء المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول ومعه المؤشر العام، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي.



ومع هدوء الأسواق وعودة الاستقرار النسبي إليها، كانت التعاملات عقلانية إلى حد كبير من قبل المستثمرين، بعد انحصار حالة الهلع التي ضربت بورصة الكويت كسائر بورصات العالم والمنطقة جراء اكتشاف متحور «اوميكرون»، وسط مخاوف المستثمرين في الأسواق المالية بأن يعرقل تعافي النمو الاقتصادي جراء فرض مزيد من القيود.



وفي إطار تراجع عمليات البيع العشوائي في جلسة اول من أمس، انخفضت معدلات السيولة إلى 56 مليون دينار انخفاضا من 90.3 مليون دينار في جلسة الأحد بنسبة انخفاض 38%، وتمركزت السيولة حول عدد من الأسهم القيادية تصدرها بيتك بـ 8.5 ملايين دينار، والوطني بـ 5.8 ملايين دينار، وجي اف اتش بـ 4.3 ملايين دينار، واجيليتي بـ 2.8 مليون دينار، واهلي متحد بـ 2.7 مليون دينار، والدولي KIB بـ 2.5 مليون دينار، وكل من الاستثمارات والوطنية العقارية بـ 2.4 مليون دينار، والجزيرة بـ 1.7 مليون دينار، إضافة إلى زين بـ 1.6 مليون دينار، واستحوذت هذه الأسهم الـ 10 على 34.6 مليون دينار تشكل 61% من إجمالي السيولة المتدفقة للسوق.



وانخفضت كذلك احجام التداول بنسبة 34%، بكميات اسهم متداولة 294 مليون سهم تراجعا من 444 مليون سهم.



وتباين اداء المؤشرات امس، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5% بإضافة 37.5 نقطة ليصل إلى 7550 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.3% بإضافة 22.7 نقطة ليصل إلى 6951 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% خاسرا 10.5 نقاط ليصل إلى 5785 نقطة.



وحظيت أسهم 73 شركة مدرجة أمس بارتفاع اسعارها، مقابل انخفاض اسعار 52 سهما، واستقرار قيمة 20 سهما، فيما لم يجر التداول على 22 سهما.



خليجيا، تحولت بورصات الخليج للمكاسب بشكل جماعي امس باستثناء سوق قطر، وبلغت مكاسب الاسواق 16 مليار دولار مقارنة مع خسائر 93.8 مليارا اول من امس، وتصدرها سوق ابوظبي بـ 13.3 مليار دولار، تلاه سوق السعودي بـ 1.6 مليار دولار، ثم سوق دبي بـ 1.1 مليار دولار، ثم السوق الكويتي بـ 452 مليون دولار، والبحرين بـ 150 مليون دولار، فيما خسر سوق قطر 464 مليون دولار.



وارتفعت المؤشرات لهذه الأسواق بواقع 2.2% لسوق ابوظبي، و1.8% لسوق دبي، و0.5% لكل من الكويت والبحرين، 0.2% للسوق السعودي، و0.07% لسوق قطر، فيما لم تجر أي تداولات على سوق مسقط لتعطل السوق للاحتفال بالعيد الوطني.