انتخبت الجمعية العامة العادية لشركة طيران الجزيرة مشعل مساعد العصيمي عضوا ممثلا لشركة السهم الذهبي في مجلس إدارتها، وسهام الحسيني عضوا مستقلا، لتضيف بذلك عنصرا نسائية إلى قيادييها وراسمي استراتيجيتها، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتدعيم مجلس إداراتها بالكفاءات الوطنية.



وبينت الشركة، في بيان صحافي، أن عضوية العصيمي لمجلس إدارة «الجزيرة» تمثل إضافة قوية للشركة، بحكم خبرته الواسعة والموزعة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي يأتي بينها تقلده عضوية مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، فيما تولى منصب نائب رئيس مجلس المفوضين في مرحلة لاحقة، إضافة إلى عضويته في مجالس إدارة العديد من الشركات.



وأشارت الشركة إلى أن الحسيني تنضم إلى مجلس إدارة الشركة بخبرة إدارية وقيادية عالمية، في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والتكنولوجية وسلاسل التوريد، بحيث تتولى حاليا منصب مدير عام شركة «ديليفرو» في الكويت.



وتولت الحسيني العديد من المناصب الإدارية والقيادية سابقا، بما فيها رئيس العمليات في شركة «شيبا» التابعة لشركة «أجيليتي»، ومستشار إستراتيجي في شركة «إستراتيجي إند» («بوز وكومباني» سابقا) في نيويورك، وهي حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية كولومبيا للأعمال في جامعة كولومبيا، وبكالوريوس في الهندسة من جامعة تكساس، أوستن.



ورحب رئيس مجلس إدارة الشركة مروان بودي، بانتخاب العصيمي، الذي اعتبره إضافة قوية لمجلس الإدارة، كما أشاد بانضمام الحسيني إلى مجلس الإدارة، قائلا إن كفاءة نسائية بوزن سهام الحسيني تنضم إلى «الجزيرة» برؤيتها الشبابية وخبرتها العميقة في القطاعات واللوجستية والتكنولوجية، ما سيكون لها الدور الرئيسي في نمو الشركة المستقبلي وتوسعها، لتوفير منتج متقدم بقيمة مضافة لقاعدة عملائها النامية.