أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان الهيئة العامة للبيئة قامت بمراجعة إجراءات وآلية التصدير المتبعة في الكويت، حيث تبين ان تصدير الإطارات المستعملة من قبل شركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة بغرض الصيانة لا يندرج ضمن معاملات التصدير لدى «البيئة» ولا يتطلب منح الموافقة المباشرة للتصدير لغرض إعادة التجديد للإطارات.



وذكرت المصادر انه في حال تعذر عملية صيانة الإطارات في الدولة المصدرة لها، وفي حال رغبة شركة الطيران في التصدير بغرض التخلص من الإطارات المستعملة يتعين التواصل مع الهيئة العامة للبيئة لاتباع الاشتراطات الخاصة بالتصدير والمعمول بها.