القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي امس أن التواجد الضخم وقدرة وحجم الشركات المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس» 2021، تعكس أهمية المعرض. ورحب السيسي، في كلمته خلال افتتاح معرض «إيديكس 2021 في دورته الثانية الذي يقام في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بالمشاركين في فعاليات المعرض. وقال الرئيس إن «الحضور الضخم وحسن التنظيم، وحجم وقدرة الشركات المشاركة تعكس أهمية التواجد في هذا المعرض»، معربا عن تهنئته للمشاركين في المعرض.



وعبر الرئيس السيسي عن شكره للقائمين على التنظيم الرائع والجهد المبذول في معرض إيديكس، وعن تمنياته بالتوفيق لكل الشركاء في المعرض، والإقامة الطيبة للمشاركين في مصر في هذا الوقت من العام. وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أجنحة معرض (إيديكس 2021) مستهلا جولته بزيارة جناح مصر، حيث استمع إلى شرح عن محتويات الجناح.واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شرح مفصل من مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، الذي اكد أنه تم تصنيع المركبات بالتعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والقطاع المدني، وهي مجهزة بكاميرات وأجهزة إشارات وشاشات تحكم داخلية، وأيضا مجهزة بمنصات إطلاق سريعة الحركة محملا عليها أسلحة مختلفة الأعيرة وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة تتبع آلي تمكن الطاقم من التعامل من داخل المركبة. وأوضح أن مركبة (تمساح 4) تم تصميمها طبقا لأحدث نظم التصميم وتتسع لستة أفراد، مضيفا أن مركبة (تمساح 3) مزودة بمحرك بقدرة (205 أحصنة) وتتسع لستة أفراد. وتم عرض جهاز رادار صمم لاكتشاف وتتبع الأهداف دون طيار، بالإضافة إلى جهاز الرادار الأرضي والذي يستخدم في اكتشاف المعدات والأفراد، حيث دخلت جميع المعدات الخدمة وكلها مصرية الصنع بنسبة 100%.



بدوره، عرض رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، بعض منتجات الإنتاج الحربي من المدافع، منها مدفع عيار 122 ملي بمدى 20 كلم، والهاون عيار 120 ملي، بمدى 7.5 كلم، والقاذف الثنائي المضاد للطائرات عيار 23 ملي بمدى 2.5 كلم.



وفي مجال المركبات والمعدات المدرعة، استمع الرئيس السيسي إلى شرح حول المركبة المدرعة طراز «سينا 200»، والتي يمكن تجهيزها بمنصة إطلاق ذاتي، بالإضافة إلى العربة المدرعة (إس تي 500)، والتي تشمل طاقم 6 أفراد وسرعتها 90 كلم وتعمل لمسافة 700 كلم.



بدوره، عرض رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربي بعض منتجات المصنع من الأسلحة والذخائر الصغيرة والمتوسطة والأعيرة الثقيلة، ومنها «الرشاش المصري متعدد الأغراض عيار (762 * 51 مم)».



كما تم تصنيع قاذف القنابل السداسي عيار (40 ملي) والذي يستخدم مع أفراد المشاة، وتصنيع كافة الذخائر المستخدمة معه.. وفي مجال الأعيرة الثقيلة يتم تصنيع ذخائر المدفعية والدبابات والهاونات. وشهد الرئيس السيسي عرضا لنموذج لطائرة مصرية دون طيار من طراز «نووت» والتي تعرض لأول مرة، حيث تم إنتاجها ضمن استراتيجية القوات المسلحة لتوطين صناعة الطائرات بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية ومصنع الطائرات، وصنعت بالكامل بخبرات وعقول وأياد مصرية، والطائرة قادرة على حمل 65 كيلو غراما لمدة 14 ساعة، ومجهزة للعمل مع الأقمار الاصطناعية.