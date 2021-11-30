القاهرة - ناهد إمام



صرح اللواء أ. ح. حسام نجيده مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة المصرية خلال ثاني احتفالات مهرجان الصعيد الفني بأن السياحة تعتبر أحد اهم اركان الاقتصاد المصري، ومن أهم مصادر الحصول على العملة الصعبة والذي من خلالها يمكن تحقيق تنمية حقيقية داخل المجتمع، حيث تساهم في خلق آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والمرتبطة بالعمل السياحي.



وأضاف، خلال الاحتفال والذي أقيم بمحافظة الفيوم بحضور د.أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ولفيف من كبار قيادات العمل بالمحافظة وعدد من الشخصيات العامة منها د. هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب: ينطلق مهرجان الصعيد الفني للمساهمين في تنشيط وتنمية الحركة السياحية بمحافظات الصعيد وجاءت ثاني الاحتفالات من محافظة الفيوم التي تمتلك العديد من مقومات الجذب السياحية، حيث يجتمع على أرضها آثار لكل الحضارات المصرية، الفرعونية، اليونانية، الرومانية، القبطية، والإسلامية وتتميز بموقعها الفريد وطبيعتها البكر ومزاراتها السياحية الفريدة التي تمتد لآلاف السنوات من قرية تونس لبحيرة قارون لقصر قارون لوادي الريان وسفاري وادي الحيتان وقصور العرب.. والبحيرة المسحورة.. وجبل المدورة وغيرها الكثير.