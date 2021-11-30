القاهرة - خديجة حمودة



أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، أن مصر تسعى دائما لامتلاك مقومات القوة من أجل حماية شعبها وأراضيها والحفاظ على السلام.



وقال الفريق أول محمد زكي - في كلمته خلال افتتاح معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية (إيديكس 2021) بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي - إن مصر أثبتت قدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات على أرضها في أمن واستقرار، مشددا على أن القوات المسلحة المصرية كانت ولاتزال الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة.



وأضاف أن الواقع الحالي في العالم أجمع يؤكد أن السلام لا بد له من إمكانيات وقدرات تحميه وتؤمن استمراره.



وتابع وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن سعي مصر لامتلاك مقومات القوة يهدف إلى الحفاظ على أمنها وسلامتها في عالم يموج بالصراعات، لاسيما أن من يمتلك مفاتيح القدرة يستطيع صنع السلام.



وأردف: «نتطلع معكم نحو مستقبل تجتمع فيه كل الثوابت التي تزيدنا إصرارا على المضي قدما في تقديم كل عمل من شأنه أن يمكننا من الالتزام من الدفاع عن مقدرات شعوبنا»، مؤكدا أن الشعب المصري وأبناءه من الجيش هو أعظم من تحدى المخاطر، معتصما بقوته ووحدته وساعيا لامتلاك أرقى ما في العلم من نظم تسليح بأيدينا أو بالتعاون مع الأسرة الدولية.



وشدد وزير الدفاع على أن الجيش المصري سوف يظل حارسا وحاميا لهذا الوطن محافظا على أمنه واستقراره في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام، مضيفا «أنه ليس أمامنا من سبيل إلا الأخذ بأسباب العلم والقوة والتحلي بالمبادئ السامية التي تحفظ للأمم والشعوب وحدتها وقدرتها للحفاظ على حاضرنا ومستقبلنا».