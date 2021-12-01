أعلنت شركة المشروعات السياحية، عن استقالة رئيسها التنفيذي عبدالوهاب المرزوق، والتي وافق عليها مجلس الإدارة، حيث تسلم المرزوق منصبه كرئيس تنفيذي للشركة في يناير 2015 . وقد أشرف على الخطة الإستراتيجية للشركة.



تجدر الإشارة إلى ان شركة المشروعات السياحية تأسست عام 1976 كشركة مملوكة بالكامل للدولة وتعنى بتشغيل وتطوير وإدارة الأصول والمرافق السياحية والترفيهية والترويحية في الكويت، وتعمل الشركة مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والشركات العالمية من أجل الترويج الدائم للقطاع السياحي والترفيهي في الكويت. وقد انطلقت الشركة عام 2017 في مسار تحول لتصبح من الشركات عالمية المستوى في مجال تقديم الخدمات الترفيهية العائلية بالقرن الواحد والعشرين. وارتكزت دوافع هذه الاستراتيجية على قيم الاعتزاز، الاهتمام بالمجتمع والناس، الشمولية، الابتكار، الإبداع واحترام الثقافة المحلية.