مفرح الشمري



يواصل الكاتب القدير عبدالعزيز السريع عمل العديد من الفحوصات الطبية، وذلك بعد وصوله منذ أيام إلى لندن لاستكمال علاجه برفقة نجله منقذ، وسيحدد الأطباء في ضوء نتائج تلك الفحوصات الطبية مرحلة العلاج المقبلة.



وفي اتصال هاتفي معه بمقر اقامته في لندن، قال السريع لـ «الأنباء»: انه بخير وأموره الصحية مستقرة وبانتظار الفحوصات التي أجراها، والتي يتمنى ان تكون فحوصات ايجابية ليعود إلى الكويت سريعا لأنه لا يطيق البعاد عنها.



وأضاف: مازال الكثير من المحبين من شتى أنحاء الوطن العربي يغمروني بفيض كبير من المحبة والاهتمام والتواصل، وقد كان لذلك أثر كبير في رفع الروح المعنوية وتعزيز المشاعر الإيجابية داخلي، وهذا يعتبر ايضا علاجا آخرا للقضاء على الآلام التي اشعر بها. ووجه الكاتب القدير عبدالعزيز السريع الشكر الى الهيئة الطبية والتمريضية وعلى رأسهم البروفيسور جراح د.بارس تيكس، والاستشاري د. أندرو غايا، واستشارى المسالك د.اندريو بالمر.



«الأنباء» من جهتها تدعو المولى عز وجل أن يمن الله بالشفاء التام على الكاتب القدير عبدالعزيز السريع «بو منقذ»، رجل المسرح العتيق الذي سجل حضوره المتفرد في مجالات متنوعة من الثقافة والفنون، وكان له الأثر الحميد في المكتبة العربية بأعماله التي حصدت فضول الباحثين لدراستها وحازت تقدير منصات الجوائز والتكريم.. ماتشوف شر يا بومنقذ.