بشار جاسم



انتهى الفنان المميز مشاري المجيبل من تصوير كليب اغنيتة الجديدة (ياتجي يا اجي)، وهي من كلمات العماني اسامة السليمي وألحان العماني فواز المكي ومكس وماستر وتوزيع صهيب العوضي.



وعن خطوته بعالم الغناء كأول سينجل له ،يقول لـ «الأنباء»: انا عندي شهادتين وحدة بالموسيقى وواحدة بالتمثيل وأنا أساسا من عايلة فنية ومتذوقة للموسيقى وبالنسبة للغناء كان في بالي من زمان ومنها اني اطلع موهبتي، وأنا اساسا كنت اغني بالمسرح واغلب الفنانين يقولون لي نزل أغاني صوتك حلو وأداءك حلو وكانوا يشجعوني وايد خصوصا باللون الشعبي المودرن، والكليب من اخراج عمر الدليمي وارت دايركتر عبدالرحمن الهزيم، وستايلست مصممة الازياء حصة العباد، وراح أطرحها باليوتيوب بتاريخ اليوم بإذن الله وتقول كلماتها:



يا تجي يا أجي



آه لو تدري حبيبي..



كيف في قلبي سكنت..



وزان فيك احساس شخص..



مات قلبه فيك انت..



ضاع عمري قبل اعرفك



وقبل اعرفك وين كنت!



انت قلي يا حبيبي!



كيف في قلبي سكنت؟



يا تجي يا جي



يا اجي يا تجي



هذا مناي



نظرتي قالت أحبك



وشفت عيني وابتسمت



ضحكتك تدري بأنك



وسط قلبي انرسمت



لو اشوفك الف مره



كل ما شفتك فهمت



انت وحدك يا حبيبي



وسط عيني اكتملت



يا تجي يا جي



يا اجي يا تجي



هذا مناي



ويا تبي الي ابي



ويا ابي الي تبي



و تبقى معاي



وعن جديده في مجال التمثيل، يقول المجيبل: راح ادخل تصوير مسلسل «محمد علي رود» الجزء الثاني مع نفس الكاست اللي بالجزء الاول تقريبا، وانضموا معانا ايضا روان المهدي وحمد اشكناني، وراح اكون بهالجزء بطل العمل.