أسامة أبو السعود



أصدر مدير إدارة التوثيقات الشرعية د.فهد الضاعن قرارا بسحب التعميم الداخلي رقم (6) المؤرخ في28/11/2021 سحبا كليا فيما ورد به واعتباره كأن لم يكن.



وجاء في القرار المصحح ان على المراقبين ورؤساء الأقسام والمكاتب الخارجية والموثقين التابعين لهم والموثقين بمراكز الخدمة الالتزام بعدم استصدار وثائق مصادقة زوجية بموجب عقد زواج خارجي ما لم يكن طرفاه أو أحدهما كويتي الجنسية.



هذا، وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة العدل في تصريحات لـ «الأنباء» ان خطأ مطبعيا ادى لسوء فهم القرار الاول وادى لردود فعل كبيرة على مواقع التواصل مما ادى لسحب القرار وصدور القرار الجديد.



وأوضحت المصادر ان المعمول به في كل الحالات اذا تم الزواج في الخارج وكان طرفا الزواج كويتيين او احدهما كويتي الجنسية فيتم عمل المصادقة بإعطائهم عقد زواج جديدا.



وتابعت المصادر «اما اذا كان طرفا العقد غير كويتيين «وافد او بدون» وتم الزواج خارج الكويت فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية على العقد».



وأضافت المصادر «اما الزواج داخل الكويت فهو على ما هو عليه سواء للكويتيين او للبدون او غيرهم حيث يتم العقد داخل ادارة التوثيقات الشرعية او خارجها عبر احد المأذونين الشرعيين».