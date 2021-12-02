تشارك الأمانة العامة لمجلس الأمة في فعاليات «إكسبو دبي 2020» المقامة حاليا في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وتأتي مشاركة الأمانة العامة في جناح الكويت في الفترة من 28 الجاري حتى 11 ديسمبر المقبل، والتي يتخللها أسبوع (التسامح والشمولية) وهو أحد الموضوعات الرئيسة التي يسلط عليها الضوء إكسبو دبي الذي يهدف إلى تعزيز الفهم المشترك بين الناس والمجتمعات بصورة أكبر.



وتهدف المشاركة إلى استعراض مسيرة الحياة الديموقراطية ودور مجلس الأمة كوجه مشرف للديمقراطية في المنطقة، وكسلطة تشريعية مختصة في سن القوانين.



ومن المقرر أن تعرض الأمانة العامة في جناح الكويت وثائق برلمانية تاريخية خاصة بمجلس الأمة منها مخطوطة نادرة لدستور الكويت تعود إلى عام 1962، ونسخ من محاضر جلسات المجلس التأسيسي.



وتعرض الأمانة نسخا من محاضر جلسات لجنة الدستور، وجريدة «الكويت اليوم» متضمنة الملاحق الخاصة بمضابط مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الأول 1963 والثالث 1971، وبعض الوثائق المتعلقة بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي، بالإضافة إلى مجسم لمبنى مجلس الأمة.



ويتضمن جناح الأمانة العامة في إكسبو دبي أيضا عرض مجموعة من الفلاشات التلفزيونية التوعوية من إنتاج تلفزيون المجلس من ضمنها استعراض مميزات عدد من القوانين الصادرة عن مجلس الأمة ومن أهمها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الطفل وجملة من القوانين المتعلقة بالأسرة.



وتستعرض هذه الفلاشات التوعوية أيضا المسيرة الديموقراطية في الكويت، إضافة إلى موضوع عن العمل التطوعي في الكويت، وقد تمت ترجمة هذه الموضوعات كافة إلى اللغة الإنجليزية ولغة الإشارة.