The Matrix Resurrections



بعد مرور 20 عاما، يعيش «نيو» حياة عادية في مدينة سان فرانسيسكو، وحينما يتقابل مجددا مع «مورفيوس»، سرعان ما يساعده الأخير على تذكر الماضي وفتح عقله بالعودة إلى عالم المصفوفة (ماتريكس) مجددا.



الفيلم إخراج: لانا واتشوسكي، وبطولة: كيانو ريفز، جيسيكا هنويك، يحيى عبدالمتين، كريستينا ريتشي، كاري آن موس، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 23 الجاري.

The King,s Man

يجـــب علــــى رجـــل واحد ينتمي الى منظمة استخباراتية سرية إيقاف مجموعة من أسوأ طغاة التاريخ والعقول الإجرامية الذين يسعون إلى بدء حرب تقضي على الملايين من الناس.

الفيلم إخراج: ماثيو فون، وبطولة: ماثيو جود، جيما أرتيرتون، ستانلي توتشي، آرون تايلور جونسون، رالف فاينس، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 30 الجاري.